Поветкин выступит на разогреве у Ломаченко

Российский супертяж Александр Поветкин свой следующий бой проведет 31 августа на O2 Arena в Лондоне.

39-летний боксер выступит в андеркарте поединка Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. Об этом рассказал менеджер "Русского Витязя" Вадим Корнилов. "Поветкин, скорее всего, проведет следующий бой 31 августа в Лондоне", – сказал он в комментарии ТАСС.

Поветкин должен был провести поединок в Саудовской Аравии в июле, однако бой был отменен.

Александр Поветкин

Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно признался, что не исключает своего поражения Люку Кэмпбеллу.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!