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Поветкин рассказал, как россияне, уехавшие в США, "в слезах" скучают по дому

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1,9 т.
Александр Поветкин

Александр Поветкин.

Российский боксер Александр Поветкин сравнил уровень жизни в США и России.

По словам титулованного спортсмена, все россияне, с которыми он общался в Америке, хотят вернуться на родину.

"Когда рассказывают, мол: "Вот там так хорошо..." Да вы там не жили, вы не знаете. Вот Америка эта... Вот смотришь – там люди на улица спят, о чем тут можно говорить? Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слезы: "Как там в России?". Видно, что они скучают. Где родился – там и пригодился", – рассказал 41-летний спортсмен в интервью YouTube-каналу Metametrica

В комментариях болельщики высмеяли такой нарочитый патриотизм Витязя.

"Ребят, у меня березовый сок потек из глаз от этих слов, а в ушах группа Любэ заиграла", "Я так понял,как заезжаешь на Брайтон, там сразу идет дождь от того, как сильно плачет местное население вспоминая СССР", – отметили юзеры.

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