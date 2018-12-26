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Поветкин перенес операцию: что случилось

1.8тЧитать материал на украинском

Российскому боксеру Александру Поветкину прооперировали локти на обеих руках.

"Саша был успешно прооперирован. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, "лапы", можно будет в парах работать", — цитирует r-sport менеджера бойца Дмитрия Иванова.

Александр Поветкин с женой

Александр Поветкин с женой

Instargram

"Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки", — рассказал 39-летний Поветкин сайту компании Мир бокса.

По его словам, завязывать с боксом он не собирается.

"Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле", — подытожил "Русский Витязь".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раунде жестким нокаутом.

Персона
Александр Поветкин
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