Поветкин перенес операцию: что случилось

Российскому боксеру Александру Поветкину прооперировали локти на обеих руках.
"Саша был успешно прооперирован. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, "лапы", можно будет в парах работать", — цитирует r-sport менеджера бойца Дмитрия Иванова.
Александр Поветкин с женой
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"Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки", — рассказал 39-летний Поветкин сайту компании Мир бокса.
По его словам, завязывать с боксом он не собирается.
"Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле", — подытожил "Русский Витязь".
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раунде жестким нокаутом.