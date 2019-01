Потенциальный соперник ''продинамил'' Усика

Кубинский боксер Луис Ортис не будет драться с украинцем Александром Усиком в апреле. Менеджер супертяжа Майк Коппингер анонсировал поединок своего подопечного второго марта.

"Источники: 2 марта в Центре Barclays в Бруклине состоится бой Луиса Ортиса", - написал промоутер кубинца на своей странице в твиттер.

Sources: Heavyweight contender Luis Ortiz is ticketed for the Showtime co-feature on March 2 at Barclays Center in Brooklyn. Erislandy Lara meets undefeated Argentine Brian Castano in the junior middleweight main event. All Cuban card #boxing