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Порошенко поздравил Ломаченко с фантастической победой

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) с победой над британцем Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

"Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам", — написал Порошенко в Twitter.

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Ломаченко - Кролла: весь бой на видео

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Петр ПорошенкоВасилий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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