Порошенко поздравил Ломаченко с фантастической победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) с победой над британцем Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

"Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам", — написал Порошенко в Twitter.

Фантастична перемога @VasylLomachenko! Вітаю нашого непереможного боксера із вдалим захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю!



Вперед, до нових перемог! pic.twitter.com/yk71hJ4UwL — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

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