Ползал по рингу: непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой

Украинский боксер Артем Далякян одержал невероятную победу нокаутом в пятом раунде над доминиканцем Грегорио Леброном.

Наш соотечественник защитил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе. При этом за время боя соперник Далакяна побывал в пяти нокдаунах.

Украинец с первого раунда включил один из своих козырей – хорошую скорость, проведя несколько отличных атак. Леброн почти весь раунд вязал соперника, а в конце мощным ударом справа в голову проверил украинского боксера.

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Уже во втором раунде наш боксер несколькими точными ударами отправил соперника в нокдаун. Но доминиканец без проблем поднялся и продолжил поединок. Леброн действовал очень уверенно, отвечая хорошими атаками и, пользуясь моментами, несколько раз достал нашего спортсмена.

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Заряженные боксеры бросались друг на друга. Соперник Далакяна огромное количество раз побывал на настиле, но постоянно цеплялся за украинца, пытаясь клинчевать.

В пятом раунде украинский боксер существенно прибавил, практически не давая сопернику подняться. Леброн трижды побывал в нокдауне и рефери принял решение остановить бой. Несмотря на то, что доминиканец был не согласен с решением судьи, поединок завершился победой Далакяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Захожий без пробем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором в андеркарте титульного боя Далакян – Леброн.