МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Ползал по рингу: непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой

7.5тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Артем Далякян одержал невероятную победу нокаутом в пятом раунде над доминиканцем Грегорио Леброном.

Наш соотечественник защитил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе. При этом за время боя соперник Далакяна побывал в пяти нокдаунах.

Украинец с первого раунда включил один из своих козырей – хорошую скорость, проведя несколько отличных атак. Леброн почти весь раунд вязал соперника, а в конце мощным ударом справа в голову проверил украинского боксера.

Ползал по рингу: непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой

instagram.com/luckypunchnet

Уже во втором раунде наш боксер несколькими точными ударами отправил соперника в нокдаун. Но доминиканец без проблем поднялся и продолжил поединок. Леброн действовал очень уверенно, отвечая хорошими атаками и, пользуясь моментами, несколько раз достал нашего спортсмена.

Новости
Украинский боксер добыл эффектную победу брутальным нокаутом

Заряженные боксеры бросались друг на друга. Соперник Далакяна огромное количество раз побывал на настиле, но постоянно цеплялся за украинца, пытаясь клинчевать.

В пятом раунде украинский боксер существенно прибавил, практически не давая сопернику подняться. Леброн трижды побывал в нокдауне и рефери принял решение остановить бой. Несмотря на то, что доминиканец был не согласен с решением судьи, поединок завершился победой Далакяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Захожий без пробем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором в андеркарте титульного боя Далакян – Леброн.

Персона
Артем Далакян
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
13
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Вот что значит учудить противный поступок, что сделал сегодня Усик, как-то противно стало смотреть бокс! Х... его знает, что взбредёт в голову битым по голове.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги