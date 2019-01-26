''Пока не соберет'': у Усика рассказали о будущих планах

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о планах своего подопечного. По мнению генерального директора K2 Promotions, наш боксер может уже за год собрать все пояса в хэвивейте.

"Цель Усика — стать королем в супертяжелом весе. Если для достижения этой цели ему хватит одного года, будет вообще здорово. Если же нет, мы будем поэтапно двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не соберет в своих руках все чемпионские титулы хэвивейта. Но сейчас у нас другая задача. Сейчас мы работаем над его дебютом, стартом в хэвивейте", - цитирует Красюка VRinge.

Александр Усик Matchroom Boxing / Mark Robinson

Новости Промоутер рассказал о конфликте вокруг Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика Александр Красюк прояснил, что будет с наградами украинца после перехода в супертяжи. Также менеджер нашего спортсмена раскрыл подробности следующего боя украинского боксера.

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