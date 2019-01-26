МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Пока не соберет'': у Усика рассказали о будущих планах

1.2тЧитать материал на украинском

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о планах своего подопечного. По мнению генерального директора K2 Promotions, наш боксер может уже за год собрать все пояса в хэвивейте.

"Цель Усика — стать королем в супертяжелом весе. Если для достижения этой цели ему хватит одного года, будет вообще здорово. Если же нет, мы будем поэтапно двигаться в этом направлении. До тех пор, пока он не соберет в своих руках все чемпионские титулы хэвивейта. Но сейчас у нас другая задача. Сейчас мы работаем над его дебютом, стартом в хэвивейте", - цитирует Красюка VRinge.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing / Mark Robinson

Новости
Промоутер рассказал о конфликте вокруг Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика Александр Красюк прояснил, что будет с наградами украинца после перехода в супертяжи. Также менеджер нашего спортсмена раскрыл подробности следующего боя украинского боксера.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Александр УсикАлександр Красюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги