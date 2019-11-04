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4 ноября • обновлено в 21:57
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"Подонок": президент UFC вскипел из-за боя Канело – Ковалев

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт жестко прошелся по промоутеру Оскару Де Ла Хойи.

Причиной возмущения функционера стало проведение боксерского боя Канело – Ковалев в один вечер с UFC 244. По словам Уайта, решение Де Ла Хойи едва не обернулось провалом для обоих шоу, из-за чего организатором пришлось задерживать начало поединка боксеров.

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"Вы, парни, знаете, как я ненавижу Де Ла Хойю. Он подонок, змея. Я ведь говорил ему не проводить шоу в этот вечер. Но он сделал то, что хотел, и вот что из этого вышло. Я уважаю Канело и всех других бойцов – всех, кто представляет мир бокса. Но если вы думаете, что это этот идиот Де Ла Хойя нашел выход из ситуации, то вы ошибаетесь. Это все благодаря намного более умным людям из его окружения", – приводит слова Уайта vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Канело Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.

В то же время на турнире UFC 244 определился обладатель пояса главного гангстера промоушина.

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UFC Ковалев – Альварес
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Сауль Альварес боксер Сергей Ковалев
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