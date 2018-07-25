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"Побьет всех!" Знаменитый американский тренер объяснил феномен Усика

4.3тЧитать новость на украинском

Бывший тренер украинца Александра Усика Джеймс Али Башир не удивился разгромной победе нашего боксера над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). По словам американского специалиста, его бывший подопечный наделает шороху в супертяжелом дивизионе благодаря своему характеру.

"Знаете, чем Усик отличается от всех остальных? Своей ментальностью, своей уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой. Сейчас я говорю всем: Усик побьет Белью, Паркера, Уайта – он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Белью, но... Усик просто на голову выше остальных", – заявил Башир в интервью BWTM Sports, пишет Ua.tribuna.com.

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Как сообщалOBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, как и о чем переговаривался с Муратом Гассиевым прямо по ходу боя в Москве.

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Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикДжеймс Али Башир
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