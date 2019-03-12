Первый белый за 15 лет: 8 бомбических фактов из истории бокса

Сегодня в нашем фокусе – спортивная энциклопедия OBOZREVATEL, которая поведает об интересных фактах из мира бокса.

8 октября 1818 года. Впервые боксеры вышли в перчатках. Их имена не сохранили. Одни говорят, что это были англичане, другие – бой проходил во французском Экс-ла-Шапель.

2 июля 1921 года. Состоялся первый радиорепортаж с бокса. В бою за пояс чемпиона в тяжелом весе американец Демпси нокаутировал француза Карпантье.

23 сентября 1952 года. Победив Джо Уолкота, Роки Марчиано стал первым за 15 лет белым чемпионом мира в тяжелом весе. Сохранял титул 4 года, покинув ринг непобежденным.

29 сентября 1977 года. Король бокса Мохаммед Али провел последнюю успешную защиту своего чемпионского титула – в Нью-Йорке он победил по очкам Эрни Шейверса.

15 апреля 1985 года. Абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер защитил свой титул, нокаутировав в 3 раунде претендента Томми Хирнса. Это был один из самых зрелищных боев за всю историю бокса.

18 ноября 1996 года. В Гамбурге братья Кличко эффектно дебютировали на профессиональном ринге. Виталий нокаутировал американца Тони Бредхема во втором раунде, а Владимир отправил в нокаут мексиканца Фабиана Меза уже в первом раунде.

15 ноября 2003 года. Легендарный Мэнни Пакьяо одержал первую значимую победу в боксерской карьере, побив многократного чемпиона мира – мексиканца Марко Антонио Барреру.

8 октября 2011 года. На чемпионате мира по боксу в Баку украинцы выиграли командный зачет: "золото" завоевали Усик, Ломаченко, Гвоздик и Шелестюк, "серебро" – у Беринчика.

Друзья, при всякой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Удачи вам всем!

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