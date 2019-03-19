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"Перемолотит": в Британии поставили крест на шансах Кроллы в бою с Ломаченко

2.2тЧитать материал на украинском

Британские эксперты категорически не верят в победу своего соотечественника Энтони Кроллы в поединке против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Так, аналитики интернет-издания Evening Standart спрогнозировали, что претендент не протянет больше семи раундов.

"У Кроллы все еще есть храброе сердце и много решимости, но более высокий уровень навыков Ломаченко означает, что ему не будет нанесен особый ущерб. Украинец перемолотит Кроллу и обеспечит победу перед восьмым раундом", – пишут авторы в своем анонсе боя.

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Василий Ломаченко и Энтони Кролла

Василий Ломаченко и Энтони Кролла

BoxingScene

Напомним, бой Ломаченко – Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса украинца в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко произвел настоящий фурор в студии знаменитого американского телеканала ESPN, пожонглировав теннисными мячами.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Анатолий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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