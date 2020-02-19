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19 февраля • обновлено в 11:07
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Передумал: лучший боксер мира принял решение по бою с обидчиком Деревянченко

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Третий бой между лучшим боксером мира Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который в скандальном поединке побил украинца Сергея Деревянченко, может состояться в сентябре.

""Канело" Альварес выразил желание подраться с Геннадием Головкиным в сентябре, несмотря на отсутствие заинтересованности в третьем поединке между боксерами ранее. Альварес хочет провести бой в весовой категории 76,2 кг, для чего Головкину необходимо будет набрать вес", – написал у себя в Twitter авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

Сауль Альварес против Геннадия Головкина

Сауль Альварес против Геннадия Головкина

Отметим, что ранее мексиканец не был заинтересован в поединке против Головкина, который был запланирован на сентябрь 2019 года, поскольку его промоутер Оскар Де Ла Хойа договорился со стриминговым сервисом DAZN за его спиной. Сауль является лучшим боксером мира вне зависимости от веса, лидируя в рейтинге pound-for-pound.

Напомним, что Альварес и Головкин встречались уже дважды. В первом бою им не удалось выявить сильнейшего, а второй поединок закончился минимальной победой мексиканца по решению судей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Сергей Деревянченко запланировал бой против Сауля Альвареса в 2020 году.

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Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин Сауль Альварес
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