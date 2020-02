Передумал: лучший боксер мира принял решение по бою с обидчиком Деревянченко

Третий бой между лучшим боксером мира Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который в скандальном поединке побил украинца Сергея Деревянченко, может состояться в сентябре.

""Канело" Альварес выразил желание подраться с Геннадием Головкиным в сентябре, несмотря на отсутствие заинтересованности в третьем поединке между боксерами ранее. Альварес хочет провести бой в весовой категории 76,2 кг, для чего Головкину необходимо будет набрать вес", – написал у себя в Twitter авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

Sources: Canelo Alvarez has expressed interest in fighting Gennadiy Golovkin in September after previously showing little interest in a trilogy bout. Alvarez plans to campaign at 168 pounds so GGG would likely have to move up from 160. DAZN has long tried to finalize the fight