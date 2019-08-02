"Оскорбил всех": легендарный боксер набросился на украинца

Промоутер мексиканского бойца Сауля Альвареса, который накануне был лишен чемпионского пояса IBF, Оскар де ла Хойя, назвал действия команды украинца Сергея Деревянченко "оскорблением бокса".

"Мы крайне разочарованы тем, что IBF вынудила лучшего бойца мира отказаться от своего титула. Мы вели серьезные переговоры с промоутером Сергея Деревянченко. Мы предложили его команде беспрецедентную сумму денег для бойца, который ограничен в профессиональном росте и популярности", - заявил де ла Хойя.

Оскар де ла Хойя

По версии де ла Хойи - легендарного в прошлом чемпиона мира, команда украинца "не собиралась заключать сделку".

"Вместо этого они хотели заставить нас отказаться от пояса. Это оскорбление бокса и, что более важно, оскорбление поклонников бокса всего мира", – заявил де ла Хойя, чьи слова цитирует Yahoo.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деревянченко проведет поединок против Геннадия Головкина за вакантный титул IBF.

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