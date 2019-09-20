Организаторов ЧМ по боксу в России обвинили в намеренной жестокости

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман жестко раскритиковал организаторов чемпионата мира по боксу-2019 в России.

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Недовольство функционера вызвал поединок 1/4 финала в весовой категории свыше 91 килограмма между американцем Ричардом Торресом и узбеком Баходиром Джалоловым.

Бой завершился в первом раунде, когда узбекский боксер отправил соперника в тяжелый нокаут. В результате Торреса госпитализировали.

Brutal and criminal to allow a professional boxer Jalolov from Russia with 6-0 as a pro to fight outclassed, outweighed and far smaller USA 20 year old amateur Torrez AIBA world championship in Russia. Jalolov is scheduled for his 7th pro fight in 11 days in USA pic.twitter.com/kP8Pwa3PZ9 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 19 сентября 2019 г.

"Жестоко и преступно разрешать профессиональному боксеру Джалолову, у которого за плечами шесть боев в профи, драться с уступающим в классе, весе и габаритах 20-летним любителем из США на чемпионате мира в России. У Джалолова через 11 дней в США намечен седьмой бой в профи", – написал Сулейман в твиттере.

Отметим, что в 1/8 финала Баходир Джалолов по судейским запискам прошел украинца Цотне Рогаву.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильнейшие украинские боксеры бойкотировали чемпионат мира в России. На турнир отправились бойцы второго эшелона, которые не показали высоких результатов.

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