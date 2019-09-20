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20 сентября • обновлено в 13:49
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Организаторов ЧМ по боксу в России обвинили в намеренной жестокости

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман жестко раскритиковал организаторов чемпионата мира по боксу-2019 в России.

Организаторов ЧМ по боксу в России обвинили в намеренной жестокости

instagram.com/russianboxingfederation

Недовольство функционера вызвал поединок 1/4 финала в весовой категории свыше 91 килограмма между американцем Ричардом Торресом и узбеком Баходиром Джалоловым.

Бой завершился в первом раунде, когда узбекский боксер отправил соперника в тяжелый нокаут. В результате Торреса госпитализировали.

"Жестоко и преступно разрешать профессиональному боксеру Джалолову, у которого за плечами шесть боев в профи, драться с уступающим в классе, весе и габаритах 20-летним любителем из США на чемпионате мира в России. У Джалолова через 11 дней в США намечен седьмой бой в профи", – написал Сулейман в твиттере.

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Отметим, что в 1/8 финала Баходир Джалолов по судейским запискам прошел украинца Цотне Рогаву.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильнейшие украинские боксеры бойкотировали чемпионат мира в России. На турнир отправились бойцы второго эшелона, которые не показали высоких результатов.

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Тема
чемпионат мира по боксу
Место
Россия
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