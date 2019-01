Определился победитель чемпионского боя Пакьяо - Броннер

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) победил экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-4-1, 24 КО) и сохранил свой титул в полусреднем весе.

Поединок в Лас-Вегасе (США) продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей — 117:111, 116:112. 116:112.

Manny Pacquiao cruised to a unanimous decision victory over Adrien Broner at the MGM Grand in Las Vegas to retain his WBA welterweight title. #PacquiaoVsBroner pic.twitter.com/SLGCmy5qdm

Филиппинец активно начал поединок, уверенно работая первым номером. Американский боксер больше рассчитывал на одиночные, силовые удары. В середине поединка Пакьяо стал перехватывать инициативу и в седьмом и девятом раунде ему удалось потрясти Бронера затяжными атаками.

Manny Pacquiao officially has 61 wins and is STILL the holder of the WBA welterweight title. You’ve still got it Pacman!

You have made your supporters and the Philippines so proud once again! #PacBroner pic.twitter.com/ZrWSRghl59