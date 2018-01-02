Оправданный за допинг знаменитый россиянин возглавил престижный международный боксерский рейтинг

Знаменитый российский супертяж Александр Поветкин, который дважды попадался на допинге, и был оправдан Всемирным боксерским союзом, возглавил рейтинг WBA в тяжелой весовой категории. Новая версия престижного списка была накануне опубликована на сайте организации.

В предыдущем рейтинге российский боксер занимал второе место, уступая Фресу Окендо из Пуэрто-Рико. Третью строчку рейтинга занимает американец Джаррелл Миллер.

Напомним, что 15 декабря Александр в Екатеринбурге побил румынского супертяжа Кристиана Хаммера, в пассиве которого четыре поражения.

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