''Технически величайший'': экс-чемпион восхитился Усиком

Экс-чемпион в тяжелом весе, а ныне комментатор британского ТВ Джони Нельсон уверен, что Александр Усик отлично проявит себя в супертяже и не сомневается, что Энтони Джошуа следует опасаться боя с украинцем.

Джошуа-Усик

"Усик технически величайший боксер. Он, очевидно, один из лучших здоровяков из всех, кого я видел за последнее время. Мы видели, чем закончился бой с Тони Белью, несмотря на его большое сердце льва, которое больше, чем у кого-либо другого. Этот парень, Александр Усик владеет невероятными боксёрскими возможностями", - сказал Нельсон Sky Sports.

Говоря о возможном бое между Энтони Джошуа и Александром Усиком, экс-чемпион дал ряд советов британцу.

"Я бы на месте Джошуа постарался выбрать такого оппонента в последнюю очередь, потому что это парень умеет боксировать. Он явно может бить, что мы и видели, он доставит много хлопот. Я вижу, как он будет справляться с супертяжами, я видел, как он справился с Владимиром Кличко, когда тот готовился к Тайсону Фьюри. Этот парень может драться и может драться в своё удовольствие. Вы видели его в действии, когда он остановил Тони Белью.

Если он поднимется в хэвивейт, это будет естественный прогресс, это подходящий путь вперёд, но ему нужно испытать себя в этом весе. Будет ли он тем же бойцом, когда наберёт немного веса? Это случится, нам не придётся долго ждать. Он великолепен. Когда он поднимется в весе, то я скажу, что это парень, за которым нужно больше всего наблюдать среди всех супертяжей", - считает британский комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как посетил бой Уайлдер - Фьюри со своим другом Василием Ломаченко. Украинский боксер был шокирован происходящим в ринге.