''Он ломает'': американский боксер дерзко высказался о Ломаченко

Американский боксер второго полулёгкого веса (до 59 кг) Райан Гарсия, которому специалисты пророчат большое будущее, победив накануне доминиканца Браулио Родригеса, мечтает о бое с Василием Ломаченко.

После поединка Гарсия заявил о своем намерение и высказался по поводу возможного поединка Ломаченко с действующим чемпионом WBA Super во втором полулёгком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

"Честно говоря, я чувствую, что Джервонта побьёт Ломаченко. Именно это я вижу. Ломаченко на самом деле хорош. Он ломает тебя своим темпом. У него нет тяжёлых ударов, в этом нет секрета. Он не бьёт очень сильно, но его темп действительно высок, и он принуждает парней… я не хочу сказать сдаваться… Его можно ударить, вы видели это. Если Джервонта ударит вас, вам это не понравится. Ломаченко нужно отвечать Джервонте с той же силой. Нельзя просто принять удары, а то Джервонта просто переедет его. Это же "Танк", он хочет переехать тебя. Нужно боксировать с ним и не позволять ему заставлять тебя пятиться назад", — цитирует американца vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Эдди Хирн заявил о том, готов организовать для Василия Ломаченко бой против Энтони Кролла - британского боксера, выступающего в лёгкой весовой категории, чемпион мира по версии WBA 2015—2016, и не сомневается, что украинский боксер не откажется от его предложения.