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Оказалась украинкой: выяснилось, кто испортил гимн перед боем Усика в Москве

12.5тЧитать новость на украинском

Гимн Украины перед поединком Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве исковеркала вокалистка Юлия Сенько, которая является уроженкой Мариуполя.

Об этом в Facebook сообщила Мария Малевская, которая представилась одноклассницей девушки.

"Вчера был этот прекрасный, так любимый мною день. Сегодня утром открываю - вся лента в "Гимн Украины в Москве! Символ борьбы! Усик!" Пошла смотреть - а там моя мариупольская одноклассница Юлька! Из 33-й школы! Гимн поет, который вся моя лента фб сегодня обсуждает", - рассказала она.

По словам Малевской, в 2000 году Сенько уехала в Россию и проживает в городе Екатеринбург.

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Отметим, Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик одержал уверенную победу над Гассиевым, практически ничего не позволив продемонстрировать сопернику. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира, установив уникальное историческое достижение.

Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Реально в исполнении российских певцов Гимна Украины было как минимум 3 фактических ошибки. По факту. Кто переезжает в РФ - теряет и мозги и память
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Так Зіпсувала чи Заспівала?Шото ви там тупите..
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