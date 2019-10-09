Официально: Усик получил нового соперника на бой 12 октября

Новым соперником украинского боксера Александра Усика на бой 12 октября стал американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун.
Об этом сообщил в своем Instagram его промоутер Эдди Хирн. Отмечается, что этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.
Бой Усик-Уизерспун пройдет 12 октября
Сначала соперником украинского боксера был объявлен Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.
На счету Уизерспуна 41 бой в профессионалах, 38 побед, 29 из которых нокаутом, три поражения. При этом он обладает дипломом о высшем образовании в области фармацевтического маркетинга.
Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября 2019 года.
@dazn_usa FIGHT WEEK in Chi-Town! Huge night on Saturday as @usykaa makes his heavyweight debut, @bivol_d defends his World title, local hero @jessica.mccaskill for the unified World titles plus @__themagician @tjdoheny @othajones3rd @officialreshatmati and more! 🔥 @wintrustarena @skysportsboxing
Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге. Сам украинский боксер заявил, что не хотел бы комментировать эту историю, так как в ней очень много грязи.
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