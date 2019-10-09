Официально: Усик получил нового соперника на бой 12 октября

Новым соперником украинского боксера Александра Усика на бой 12 октября стал американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун.

Об этом сообщил в своем Instagram его промоутер Эдди Хирн. Отмечается, что этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.

Бой Усик-Уизерспун пройдет 12 октября

Сначала соперником украинского боксера был объявлен Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

На счету Уизерспуна 41 бой в профессионалах, 38 побед, 29 из которых нокаутом, три поражения. При этом он обладает дипломом о высшем образовании в области фармацевтического маркетинга.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге. Сам украинский боксер заявил, что не хотел бы комментировать эту историю, так как в ней очень много грязи.

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