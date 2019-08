Официально: названы дата и место боя-реванша Фьюри - Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО), проведет реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 20 КО) зимой 2020 года.

Фьюри - Уайлдер

"Все уже решено. Мы оба проведем следующие поединки, а затем подеремся 22 февраля", — заявил Фьюри в прямом эфире передачи ESPN's Now or Never . Местом проведения боя был выбран Лас-Вегас (США).

Тайсон Фьюри проведет следующий бой 14 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет шведский боксер Отто Валлин (20-0, 13 КО). Деонтей Уайлдер будет боксировать в реванше с известным кубинцем Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) 23 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри выдали мегафайт, который принес ничью. При этом британец дважды побывал в нокдауне, но, по мнению многих экспертов, одержал победу в бою.

