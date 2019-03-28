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Официально: назван следующий соперник Усика

3.5тЧитать материал на украинском

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн назвал имя следующего соперника нашего спортсмена. Абсолютный чемпион мира в крузервейте объявил об изменении весовой категории, и будет боксировать с Карлосом Такамом.

"Усик перешел в супертяжелый вес. Он будет сражаться с Карлосом Такамом", - цитирует Хирна BoxingScene.

Тем не менее, промоутер Усика все еще не может назвать точную дату боя против камерунца.

"Мы все еще определяемся с датой. Мы собирались боксировать 18 мая, но теперь свой бой на эту дату запланировал Деонтей Уайлдер. Мы не хотим конфликта с этим шоу. Поэтому все еще решаем между 17 и 25 мая. Информация появится не позднее понедельника", - заверил Хирн.

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Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр УсикЭдди ХирнКарлос ТакамДеонтей Уайлдер
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