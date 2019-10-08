Официально: бой Усик - Спонг отменен

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал об отмене боя Усик - Спонг. Причиной послужил проваленный голландским боксером Тайроном Спонгом допинг-тест.

Александр Красюк и Александр Усик

"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами относительно возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника", - заявил Александр Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 октября стало известно, что голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком. По информации СМИ, в пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ. Он используется для повышения тестостерона у мужчин.

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