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8 октября • обновлено в 12:58
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Официально: бой Усик - Спонг отменен

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал об отмене боя Усик - Спонг. Причиной послужил проваленный голландским боксером Тайроном Спонгом допинг-тест.

Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик

"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами относительно возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника", - заявил Александр Красюк.

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"Подстава!" Спонг взбесился из-за скандала перед боем с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 октября стало известно, что голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком. По информации СМИ, в пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ. Он используется для повышения тестостерона у мужчин.

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Александр Красюк
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