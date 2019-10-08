Официально: бой Усик - Спонг отменен

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал об отмене боя Усик - Спонг. Причиной послужил проваленный голландским боксером Тайроном Спонгом допинг-тест.
Александр Красюк и Александр Усик
"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами относительно возможной замены. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника", - заявил Александр Красюк.
Промоутер Олександра Усика @usykaa Олександр Красюк @alex.krassyuk прокоментував новину про відміну бою Усик vs Спонг: "У нас була сумнівна інформація ще минулого тижня, тому ми провели попередні перемовини із декількома опонентами щодо можливої заміни. Найближчим часом буде оголошено ім‘я нового суперника".👊🏻🥊🇺🇦💪🏻🔝🔥
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 октября стало известно, что голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком. По информации СМИ, в пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ. Он используется для повышения тестостерона у мужчин.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Усик – Спонг" на OBOZREVATEL.