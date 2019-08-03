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"Один раз было": Ломаченко рассказал, как "подрался" с Усиком

1.3т Читать материал на украинском

Обладатель титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) вспомнил о своем спарринге с Александром Усиком.

"Один раз было": Ломаченко рассказал, как "подрался" с Усиком

"Один раз было. Он пришел в мой зал в моем родном городе и у нас была короткая спарринг- сессия. Короткая, потому что он ее закончил? Нет. Мы дрались чисто технически. Это было очень интересно. я был быстрее, вот почему технический бокс был легче. Но у него очень большой размах рук. Но вы знаете, это никогда нельзя будет сравнить", - заявил Василий в интервью Vringe Vision.

Кроме того. Ломаченко уточнил, что не знает, кто бы победил, будь они в одном весе.

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Напомним, что Василий Ломаченко вернется в ринг 31 августа . Поединок против Люка Кэмпбелла пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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