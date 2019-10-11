Обречен: Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов перед боем

Украинский боксер, экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик провел дуэль взглядов с 38-летним американским супертяжеловесом Чаззом Уизерспуном накануне их поединка в Чикаго.

Бой Усик - Уизерспун состоится в ночь на 13 октября Instagram Александра Усика

Украинец и американец попозировали вместе перед камерами фотографов, а после этого состязались между собой во взгляде глаза в глаза. При этом все присутствующие отметили, что Уизерспун выглядел чересчур обреченно, находясь рядом с украинским боксером.

Бой Усик — Уизерспун состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго. Отметим, что букмекеры ранее опубликовали унизительные котировки на бой, практически не сомневаясь в победе Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик отказался драться с боксерами из России — СМИ узнали причину.

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