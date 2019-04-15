"Нужно уметь": Гвоздик оценил бой Ломаченко

Украинец Александр Гвоздик пришел в восторг от победы своего соотечественника Василия Ломаченко над британцем Энтони Кроллой.
По мнению чемпиона полутяжелого веса, Василий провел идеальный поединок.
Василий Ломаченко
"Мне очень понравился бой. Идеально проделанная работа, я бы поставил пять с плюсом. Дело в том, что там противник, действительно, был не уровня Васи, но с такими соперниками боксировать так, как это сделал Вася – нужно уметь. Он не пропустил ни одного удара, просто измучил британца, а потом нокаутировал. Все выполнил, дал зрелище, не пропустил ударов, несмотря на то, что иногда с такими соперниками многие хорошие боксеры допускают ошибки. Вася все сделал чисто и красиво", – заявил Гвоздик в интервью "Сегодня".
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в четвертом раунде.
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