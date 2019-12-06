Главная Новости
6 декабря • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Новый соперник: Усику готовят титульный бой после битвы Джошуа - Руис

1.7т
Читать материал на украинском

Новозеландец Джозеф Паркер может стать следующим соперником экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинца Александра Усика в бою за пояс "временного" чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Александр Усик

Александр Усик

Как сообщает RingPolska, представители Усика получили от Всемирной боксерской организации поддержку на проведение такого поединка. Планы украинца теперь напрямую зависят от того, с каким результатом закончится бой 7 декабря в Эр-Рияде между чемпионом WBA, WBO и IBF Энди Руисом и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Если следующий чемпион WBO откажется защищать свой титул, то поединок Усик – Паркер приобретет реальных очертаний. Новозеландец в рейтинге WBO стоит на четвертой позиции, что делает его фаворитом на получение чемпионского поединка.

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

atlasnews.ru

Новости
Холифилд рассказал, что нужно Усику для победы над топ-боксерами

Также сообщается, что после реванша Руиса и Джошуа боссы WBO и IBF проведут совместную встречу, на которой обсудят дальнейшие шаги чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что слишком рано говорить о конкретных деталях боя украинца против Чисоры.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Джозеф Паркер Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги