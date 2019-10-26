"Ничего такого особенного": россиянин Бетербиев унизил Усика

Российский чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев унизительно отозвался о способностях украинца Александра Усика, вспоминая их совместный бой в любителях.

"Мы дрались три раза. Он мне ничем не запомнился, лишь помню то, что он хорошо бегает по рингу и вот так руки держит [показывает блок]. Он отлично дышит на ринге, он вроде хорошо готовится. Ну как вам сказать, чтобы он там чем-то превосходил, такого не было. У Усика вот эти завороты [говорит о том, как украинец режет углы]. Кому-то это нравится, я же ничего такого особенного не вижу в этом" - сказал Бетербиев в интервью "Спорт-Экспресс" .

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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