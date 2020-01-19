"Ноунейм": Тайсон Фьюри унизил Усика

Знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) унизительно отозвался об украинце Александре Усике (17-0, 13 КО).

"Он ноунейм. Никто не заинтересован в нашем поединке. Он не принесет никаких денег. Зачем мне драться с ним? Он маленький тяжеловес, иностранец, плохо владеющий английским. Я хочу участвовать в крупных боях, которые заинтересуют зрителей. Поединок с Усиком – не из их числа. Он чужестранец в западном мире", - заявил экс-чемпион мира в интервью boxingnews24.

"Возможно, в Украине Усик – крупная звезда, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере. Чемпион мира в хэвивейте должен быть из западного мира, и все", – уточнил британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Фьюри жестко оскорбил обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика, назвав его бомжем.

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