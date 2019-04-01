"Никогда не позволит": в команде Ломаченко передали привет Мейвезеру

Менеджер украинского чемпиона Василия Ломаченко Эгис Климас уверен, что бой его подопечного с американцем Джервонтой Дэвисом никогда не состоится.
По мнению Климаса, промоутер "Танка" легендарный Флойд Мейвезер попросту не даст своему боксеру сразиться с нашим соотечественником.
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy
"Дэвис вызывает Ломаченко на бой, но Флойд Мейвезер умный руководитель, он разбирается в боксе и понимает, что произойдет, если выпустит Джервонту в ринг к Ломаченко. Он никогда не позволит Дэвису провести бой с ним, потому что знает, чем это закончится. Это был бы хороший поединок. Джервонта – хороший боксер, но не настолько, чтобы побить украинца", – отметил Климас в интервью EsNews, пишет Tribuna.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против британца Энтони Кроллы. В команде претендента сделали важное заявление о поединке.
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