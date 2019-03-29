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"Никогда не было": промоутер Усика высказался о возвращении Кличко

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Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Эдди Хирн уверен, что Владимир Кличко очень хочет вернуться в ринг, видя невероятную конкуренцию в супертяжелом весе.

По словам британского менеджера, именно этого не хватало украинцу во время его доминирования в дивизионе.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

klitschko-brothers.com

"Думаю, у любого тяжеловеса, закончившего карьеру, есть соблазн вернуться, когда он видит, насколько активный сейчас дивизион. Проблема Кличко в том, что все эти годы у него никогда не было реальных "партнеров по танцам". Сейчас они есть. И я уверен, что он испытывает желание вернуться. Думаю, если он вернется, то войдет в топ-5 супертяжей. Но он не боксировал два года, посмотрим", – цитирует Хирна Metro.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Виталий Кличко выразил поддержку своему брату, который близок к возобновлению профессиональной карьеры.

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Персоны
Владимир КличкоЭдди Хирн
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