Главная Новости
16 февраля • обновлено в 21:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Ни копейки": известный украинский боксер впервые высказался о конфликте с федерацией

941
Читать материал на украинском

Украинский боксер Виктор Выхрист, у которого возник конфликт с Федерацией бокса Украины (ФБУ) из-за перехода в профессионалы, заявил, что никогда не получал деньги от ФБУ.

"Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией", – цитирует Выхриста информагентство Спорт24.

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист

Сегодня

Он также прокомментировал информацию о том, что власти Кременчуга собираются отобрать у него служебную квартиру и стипендию, рассказав, что встречался городским главой и обсуждал этот вопрос.

"После разговора пришли к решению, что мне оставляют квартиру. Условие, что я буду приписан здесь 10 лет и буду представлять город и страну на профессиональном уровне", – добавил боксер.

Новости
"Докапываетесь?" Кличко ответил на вопрос о камбэке

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом профессиональном бою Виктор Выхрист отправил белоруса Андрея Мазаника в нокаут за 43 секунды.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Персона
Виктор Выхрист
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Антальяспор
VS
Касымпаша
Гости не проиграют
1.89 Сделать ставку
Павлюченкова
VS
Бенчич
Победы Белинды в двух сетах
1.775 Сделать ставку
Клейстерс
VS
Мугуруса
Тотал меньше 17,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Саккари
VS
Соболенко
Победа Марии с форой (+3)
1.88 Сделать ставку
Чилич
VS
Краинович
Победа хорвата
1.995 Сделать ставку
Травалья
VS
Оге-Альясим
Тотал меньше 21,5 гейма
1.99 Сделать ставку
Челси
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Челси
1.89 Сделать ставку
Милан
VS
Торино
Победа Милана
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Штутгарт
Бохум не проиграет
1.95 Сделать ставку
Кьево
VS
Салернитана
Тотал меньше 2.5
1.75 Сделать ставку