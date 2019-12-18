Главная Новости
18 декабря • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Невозможно попасть": Джошуа восхитился Усиком

2.3т
Читать материал на украинском

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о мастерстве украинца Александра Усика и рассказал о подготовке к потенциальному бою с ним.

Александр Усик - Энтони Джошуа

Александр Усик - Энтони Джошуа

"Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. По нему нельзя попасть. А если ты все-таки поймал его, то он смягчает удары перчатками. Я тщательно изучаю его бои, обращая основное внимание на работу ног и заканчивая положением рук. Также я хочу встретиться с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", – сказал Джошуа, чьи слова цитирует британское издание Metro.

Новости
Чемпион во всем: известный певец записал песню на стихи Усика

Ранее Джошуа также рассказал о том, когда планирует встретиться с Усиком на ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Джошуа, распорядившись, чтобы боксеры начали переговоры о проведении поединка.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Усик - Джошуа" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги