Непобежденный украинский супертяж завоевал чемпионский пояс

Украинский боксер Александр Тесленко впервые в карьере завоевал титул WBA/NABA в поединке в канадском Торонто. Непобежденный супертяж одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в рамках вечера бокса компании Lee Baxter Promotions в ночь с 29 на 30 марта.

Соперник украинца продержался всю дистанцию, а судьи единогласным решением 98:92, 98:92, 98:92 отдали победу нашему спортсмену.

Александр Тесленко www.instagram.com/teslenkoukr

"Огромное спасибо всем, кто болел и переживал,за ваши эмоции и поддержку, мне очень приятно! Спасибо моей команде, кто верит в меня, моему менеджеру, тренерам и промоутеру!" - написал Тесленко на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Георгий Лашко завоевал титул чемпиона IBF Belt&Road в полулегком весе. В поединке, который проходил в Китае, 19-летний спортсмен одолел своего оппонента из Японии Рио Такенаку.

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