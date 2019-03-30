Непобежденный украинский супертяж завоевал чемпионский пояс

Украинский боксер Александр Тесленко впервые в карьере завоевал титул WBA/NABA в поединке в канадском Торонто. Непобежденный супертяж одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в рамках вечера бокса компании Lee Baxter Promotions в ночь с 29 на 30 марта.
Соперник украинца продержался всю дистанцию, а судьи единогласным решением 98:92, 98:92, 98:92 отдали победу нашему спортсмену.
Александр Тесленко
www.instagram.com/teslenkoukr
"Огромное спасибо всем, кто болел и переживал,за ваши эмоции и поддержку, мне очень приятно! Спасибо моей команде, кто верит в меня, моему менеджеру, тренерам и промоутеру!" - написал Тесленко на своей странице в Instagram.
Огромное спасибо всем,кто болел и переживал,за ваши эмоции и поддержку,мне очень приятно!!! Спасибо моей команде,кто верит в меня,моему менеджеру,тренерам и промоутеру!!! Thank you everyone who came and supported me,for you emotions! Big thanks to my team,my manager,my coaches and promoter!!!
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Георгий Лашко завоевал титул чемпиона IBF Belt&Road в полулегком весе. В поединке, который проходил в Китае, 19-летний спортсмен одолел своего оппонента из Японии Рио Такенаку.
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