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27 сентября • обновлено в 19:02
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Непобежденный чемпион мира из России выступит на разогреве у Усика

4.2т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) проведет поединок против доминиканца Ленина Кастильо (20-2-1, 15 КО) в андеркарте боя Усик - Спонг.

Непобежденный чемпион мира из России выступит на разогреве у Усика

"Моим соперником на ринге выбран Ленин Кастильо — доминиканский боксер, имеющий около 20 профессиональных боев. Я считаю Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя. В прошлом году он провел поединок против американского боксера Маркуса Брауна. Это был зрелищный бой, я с нетерпением жду начала нашего", — сказал Бивол в интервью ТАСС.

28-летний Бивол является обладателем чемпионского пояса с октября 2017 года. В марте он защитил титул чемпиона мира в бою против американца Джо Смита — младшего.

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Напомним, Усик боем со голландцем 12 октября в Чикаго дебютирует в супертяжелом весе. Несколько дней назад крымчанин заявил, что не слушает тех, кто сомневается в его способности выступать в супертяжелой весовой категории.

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Дмитрий Бивол
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Dell Alex
Dell Alex
Судя по харе - боевой бурят ))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dell Alex,он руззкий.
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