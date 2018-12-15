Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом

Украинский боксер Александр Захожий без пробем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором. Поединок в андеркарте титульного боя Далакян – Леброн завершился нокаутом в третьем раунде.

Украинец с первых минут на быстрых ногах замотал соперника и уже в первом раунде отправил его в нокдаун.

Бразилец поднялся и продолжил бой, но уже в следующей трехминутке, пропустив удар по печени, вновь очутился на настиле.

Жуниору так и не удалось нанести ущерб нашему спортсмену. Уже в следующем раунде бразилец пошел в атаку и, пропустив мощнейший удар в лицо, вынужден был капитулировать.

Таким образом украинский боксер одержал свою десятую победу в карьере, в восьмой раз отправив соперника в нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Тимур Брыков одержал победу над Фернандо Эредия техническим нокаутом в 6-м раунде.