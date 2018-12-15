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Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом

3.3тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Александр Захожий без пробем разобрался с бразильцем Иринеу Жуниором. Поединок в андеркарте титульного боя Далакян – Леброн завершился нокаутом в третьем раунде.

Украинец с первых минут на быстрых ногах замотал соперника и уже в первом раунде отправил его в нокдаун.

Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом
Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом
Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом
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Бразилец поднялся и продолжил бой, но уже в следующей трехминутке, пропустив удар по печени, вновь очутился на настиле.

Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом

Жуниору так и не удалось нанести ущерб нашему спортсмену. Уже в следующем раунде бразилец пошел в атаку и, пропустив мощнейший удар в лицо, вынужден был капитулировать.

Таким образом украинский боксер одержал свою десятую победу в карьере, в восьмой раз отправив соперника в нокаут.

Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом
Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом
Непобедимый украинский супертяж добыл яркую победу нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Тимур Брыков одержал победу над Фернандо Эредия техническим нокаутом в 6-м раунде.

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