Непобедимый украинский боксер выиграл бой эффектным нокаутом - опубликовано видео

Непобедимый украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук одержал 17-ю подряд победу нокаутом на профессиональном ринге.

На вечере бокса в рамках шоу Golden Boy, которое прошло в Калифорнии (США), 24-летний уроженец Винницы разобрался с представителем Колумбии Карлосом Галваном (17-10-1, 16 КО).

Украинец владел абсолютной инициативой и трижды отправлял оппонента в нокдаун. После третьего раза в 5-м раунде рефери остановил поединок.

"Отлично себя чувствовал. Мне попался крутой оппонент как для промежуточного боя. Да и совсем недавно я уже выходил в ринг. Здорово завершить календарный год вот такой вот победой. Теперь пришло время немного отдохнуть. А затем буду готовиться к следующим боям", - прокомментировал свой успех Богачук.

Сергей Богачук Instagram Сергея Богачука

Сергей Богачук Instagram Сергея Богачука

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Сергей завоевал свой первый в карьере чемпионский титул WBC Continental Americas. Поединок против американца Тайрона Брунсона состоялся в Голливуде (США) и завершился нокаутом в четвертом раунде.

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