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Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

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Известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО) из Польши, добыв 6-ю победу на профессиональном ринге.

Дмитрий Митрофанов

Дмитрий Митрофанов

Luckypunch.net

Главный бой на вечере бокса в Киеве завершился в 4-м раунде. Митрофанов отправил соперника в нокдаун левым боковым по печени, но поляк смог подняться и отстоять до конца трехминутки. На 5-й раунд 42-летний Яцкевича выходить отказался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свою пятую победу Митрофанов добыл 21 апреля на вечере бокса в Киеве. 29-летний уроженец Чернигова брутально нокаутировал Хорхе Вальехо (7-6, 3 КО).

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Персона
Дмитрий Митрофанов
Место
Украина Киев
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