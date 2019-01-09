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Непобедимый украинский боксер возвращается в ринг

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, в марте может провести свой первый бой за последние полтора года.

О скором возвращении в ринг 33-летний уроженец Макеевки написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"Друзья, сейчас ведутся переговоры с промоутером о следующем поединке. Обещали дать дату на март, так что в ближайшее время должно что-то прояснится", — заявил спортсмен.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Instagram

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Instagram

"Хотелось бы подраться с Майком Алвардо (40-4, 28 KO), Крисом Алгиери (22-3, 8 KO) или Эрролом Спенсом-младшим (24-0, 21 KO)", — уточнил боксер.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Instagram

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В январе Тарас бросил вызов знаменитому английскому боксеру пакистанского происхождения Амиру Хану (31-04, 19 КО), но он остался без ответа.

Свой крайний бой Шелестюк проводил в июле 2017 года. Встреча в Калифорнии (США) против Хесуса Альвареса Родригеса (15-3, 11 КО) завершилась в третьем раунде нокаутом от нашего соотечественника.

Персона
Тарас Шелестюк
Место
Украина
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