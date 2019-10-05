Непобедимый украинский боксер уверенно выиграл важный бой

Непобедимый украинский полулегковес Олег Малиновский (24-0, 7 KO) добыл очередную победу на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса в Броварах 31-летний уроженец Киева разобрался в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО).

По итогам 8 раундов судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику 79-74, 80-72, 79-73.

"Хочу поблагодарить соперника. Я понимал, что он будет работать 2-м номером. Для меня соперники с данным стилем сложные. Я люблю когда они идут в обострение и сам предпочитаю 2-й номер. Он преподал мне урок, что в ринге нужно уметь боксировать по-всякому", - заявил Олег после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Малиновский на вечере бокса в Бильбао, Испания нанес 12-е поражение 36-летнему ветерану бокса Алексу Мору (10-12-6, 4 КО) из Доминиканы.

В июне прошлого года киевлянин (23-0, 7 КО) победил техническим нокаутом Уоллингтона Оробио (19-4, 16 КО) из Колумбии. Встреча на ринге киевского Дворца спорта завершилась в пятом раунде после того, как колумбиец не смог продолжать бой.

В позапрошлом году Олег в непростом 8-раундовом бою в полулёгком весе (до 57,2 кг) оказался сильнее стойкого бразильского джорнимена Исайи Сампайо (21-13, 21 КО).

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