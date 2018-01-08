Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде

Перспективный украинский боксер Александр Захожий (6-0, 5 КО), выступающий в супертяжелом весе, одержал очередную уверенную победу. В своем шестом поединке на профессиональном ринге уроженец Запорожья нокаутировал венгра Золтана Ксалу.

Поединок, проходивший в рамках вечера бокса в немецком Карлсруэ, завершился уже в первом раунде. 24-летний украинский гигант, рост которого составляет 207 см, вырубил своего соперника уже на первой минуте боя, передает xsport.

Таким образом Захожий, не знающий доселе поражений в профи-боксе, одержал шестую победу в карьере. Кроме того, это пятый бой Александра, который он завершил досрочно.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что известный российский боксер люто опозорился, проиграв неизвестному "пенсионеру", который старше его на 14 лет.