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Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде

8.3тЧитать новость на украинском

Перспективный украинский боксер Александр Захожий (6-0, 5 КО), выступающий в супертяжелом весе, одержал очередную уверенную победу. В своем шестом поединке на профессиональном ринге уроженец Запорожья нокаутировал венгра Золтана Ксалу.

Поединок, проходивший в рамках вечера бокса в немецком Карлсруэ, завершился уже в первом раунде. 24-летний украинский гигант, рост которого составляет 207 см, вырубил своего соперника уже на первой минуте боя, передает xsport.

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Таким образом Захожий, не знающий доселе поражений в профи-боксе, одержал шестую победу в карьере. Кроме того, это пятый бой Александра, который он завершил досрочно.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что известный российский боксер люто опозорился, проиграв неизвестному "пенсионеру", который старше его на 14 лет.

Персона
Александр Захожий
Место
Германия
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