Небитый россиянин Александр Беспутин (14-0, 9 КО) победил соотечественника Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе.

Главный бой вечера бокса в Монте-Карло продлился все 12 раундов, и завершился единогласным решением судей 116-112.

Сразу же после боя Беспутин, который как и Александр Усик является клиентом менеджера Эгиса Климаса, вызвал крымчанина на ринг. Саша вышел на канвас, где обнявшись с россиянином попозировал перед фотокамерами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Александр вошел в топ-5 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), выбив Александра Поветкина.

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