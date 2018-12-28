''Нельзя запрещать'': Усик вновь поднял вопрос о ''захвате'' лавры

Украинский боксер Александр Усик настаивает на том, что будет защищать монахов Киево-Печерской лавры от радикалов. Наш спортсмен трепетно относится к духовности человека, поэтому для него этот вопрос стоит достаточно остро.

"Скажу откровенно: я переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Я с ними регулярно общаюсь, черпаю из них духовную пищу. Понимаю, что их не стоит втягивать в конфликты. Нельзя запрещать этим людям молится, потому что это их миссия на Земле", - сказал Усик в интервью газете "Экспресс".

Александр Усик facebook.com/Alexanderusyk

При этом абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе не оставляет надежд на то, что стороны сумеют договориться.

"Я уже заявлял в СМИ, что буду защищать монахов Киево-Печерской лавры, если на них нападут радикалы. Но надеюсь, что до этого дело не дойдет и здравый смысл победит. Верю, что церковные деятели и государственные мужи договорятся, никто ничего не будет забирать силой, монахов не будут принудительно выселять из лавры", - попробовал достучаться до властей Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL: