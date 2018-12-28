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''Нельзя запрещать'': Усик вновь поднял вопрос о ''захвате'' лавры

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик настаивает на том, что будет защищать монахов Киево-Печерской лавры от радикалов. Наш спортсмен трепетно относится к духовности человека, поэтому для него этот вопрос стоит достаточно остро.

"Скажу откровенно: я переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Я с ними регулярно общаюсь, черпаю из них духовную пищу. Понимаю, что их не стоит втягивать в конфликты. Нельзя запрещать этим людям молится, потому что это их миссия на Земле", - сказал Усик в интервью газете "Экспресс".

Александр Усик

Александр Усик

facebook.com/Alexanderusyk

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При этом абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе не оставляет надежд на то, что стороны сумеют договориться.

"Я уже заявлял в СМИ, что буду защищать монахов Киево-Печерской лавры, если на них нападут радикалы. Но надеюсь, что до этого дело не дойдет и здравый смысл победит. Верю, что церковные деятели и государственные мужи договорятся, никто ничего не будет забирать силой, монахов не будут принудительно выселять из лавры", - попробовал достучаться до властей Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что в случае захвата любой из украинских лавр, он станет на сторону монахов. Так он ответил на вопрос, какими будут действия Усика в случае, если радикально настроенные люди пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам.

  • Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский негативно отнесся к высказываниям Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру. Украинский националист пригрозил абсолютному чемпиону мира.

  • Украинский чемпион ответил на угрозы активистов, которые собрались его наказать. Усик объяснил свою позицию относительно захвата лавры радикалами.

  • Украинский боксер получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий. Церемония прошла в зале Национальной оперы Украины.

Персона
Александр Усик
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Колобов Макс
Колобов Макс
Так их п*здить тоже монахи прийдут, только УПЦ, канонические.
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минин евген
минин евген
ох дочерпается усик пищи из монахов, ох и дочерпается.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну конечно же монахов никто не тронет и выселять не будет, пусть себе молятся, а вот кацапские попы пойдут нах*й, причём очем быстро...
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