"Нельзя вообще": Усик получил серьезное предостережение

Организатор Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд уверен, что Александру Усику (16-0, 12 КО) необходимо поработать над своей защитой.

"Переход Усика в супертяжелый вес – это очень смелый шаг. Возможный недостаток в размерах для этого веса он компенсирует своим мастерством. Но одна из вещей, которую украинцу нужно улучшить перед переходом в супертяжи - это защита. Ведь он достаточно напропускал от Марко Хука и Майриса Бриедиса. Хэвивейт, это не крузервейт, здесь нельзя пропускать вообще" , – сказал Зауэрланд в интервью Luckypunch.net.

В тоже время промоутер компании Sauerland Event восхитился техникой непобедимого украинца.

"Он не самый большой боксер-супертяж, которого я видел. Он не больше чем Уайлдер или Джошуа, но уровень его мастерства намного выше чем у этих двух ребят. Для меня Усик - боксер с самыми высокими навыками в мире прямо сейчас. Его работа ног, скорость, координация - те черты прекрасного атлета", - подытожил Зауэрланд .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик назначен обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе.

Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление в соответствии с петицией, поданной адвокатом Джоном Хорньюером.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся