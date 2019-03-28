"Неизгладимое впечатление": Валуев дал прогноз на бой украинского чемпиона

Бывший российский супертяж Николай Валуев восхитился украинским боксером Александром Гвоздиком. Экс-чемпион мира уверен, что наш боксер одержит победу в следующем поединке против француза Дуду Нгумбу.

"Нужно помнить историю Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона, когда оппонент после боя впал в кому. Слава богу, Адонис из комы уже вышел. Это оставило неизгладимое впечатление и дает право утверждать, что скорее всего бой закончится победой Гвоздика. Действительно пушечные удары, напор и молодость сделают свое дело", - назвал козыри нашего чемпиона Валуев, сообщает Tribuna.

Александр Гвоздик, Дуду Нгумбу и Николай Валуев

При этом российский боксер сомневается, что Гвоздику удастся досрочно завершить бой.

"Скорее всего, все случится во второй половине этого поединка. Вероятность победы по очкам более высока, чем нокаутом, потому что Нгумбу все-таки имеет очень серьезный послужной список и опыт. Но в этой ситуации это вряд ли поможет одержать ему победу", – оценил шансы француза Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик в субботу, 30 марта проведет добровольную защиту титула.

Бой пройдет в Филадельфии (США), где украинская диаспора горячо встретила нашего боксера. Спортсмена под выкрики "Слава Украине!" угостили караваем.

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