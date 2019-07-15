"Не вижу никого": Тони Белью восхитился Усиком

Британский боксер Тони Белью, проигравший свой бой Александру Усику, считает украинца бойцом элитного уровня и уверен, что в супертяже у него будет прекрасное будущее.

"Он особенный, лучший из тех, против кого я дрался, он настолько хорош. Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, а затем проиграл. Но это бокс, здесь 12 раундов. Он просто не устает, боксер элитного уровня", – цитирует боксера XSport.

Нокаут Белью от Александра Усика

Говоря о перспективах Александра Усика в супертяжелой весовой категории, Тони Белью уверен, что у украинца прекрасно сложится карьера.

"Я называл себя бывшим чемпионом мира, боксером мирового уровня, но он один из немногих, кто является элитным боксером подобно Саулю Альваресу, Василию Ломаченко. Усик – один из таких парней. Ты можешь стать чемпионом мира, быть топовым боксером, но сложно пробиться на этот уровень действительно особенных ребят.

Я не вижу никого, кто может перебоксировать его, не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема – его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, оставит его в дураках.

Я на самом деле думаю, что он оставит в дураках и Уайлдера. Но такие парни как Луис Ортис и Энтони Джошуа могут дать ему бой. Стили делают поединки", – сказал Беллью.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик все же сразится с камерунцем Карлосом Такамом в своем дебютном бою в супертяжелой весовой категории.

Об этом изданию TalkSPORT сообщил промоутер нашего боксера Эдди Хирн. Бой Усик – Такам стоит на первом месте в списке вечеров бокса, которые намерен организовать глава компании Matchroom Boxing.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!