''Не в его пользу'': промоутер Усика приготовил подлую подставу Ломаченко

Британский промоутер Александра Усика Эдди Хирн намерен нарушить планы Василия Ломаченко по проведению следующего боя.

Наш чемпион хочет провести объединительный поединок с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF), которого 2 февраля определят россиянин Иса Чаниев и ганец Ричард Комми. Хирн же планирует организовать поединок своего подопечного Энтони Кроллы против Василия, пишет vringe.com.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

"Самые большие деньги для этого боя в США, Я не верю, что бой Ломаченко – Кролла состоится в Британии. Но торги назначены на 4 февраля. Увидим... Знаю, они хотят сперва провести объединительный бой. Кролле бы пришлось ждать. Не думаю, что решение будет принято в пользу Ломаченко, ведь WBA санкционировала бой Кроллы раньше. Думаю, что если дело дойдет до торгов, то кое-кто будет очень счастлив", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Денис Беринчик не исключил проведения боя с Василием Ломаченко.

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