МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Не в его пользу'': промоутер Усика приготовил подлую подставу Ломаченко

698Читать материал на украинском

Британский промоутер Александра Усика Эдди Хирн намерен нарушить планы Василия Ломаченко по проведению следующего боя.

Наш чемпион хочет провести объединительный поединок с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF), которого 2 февраля определят россиянин Иса Чаниев и ганец Ричард Комми. Хирн же планирует организовать поединок своего подопечного Энтони Кроллы против Василия, пишет vringe.com.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новости
''Могу шокировать'': соперник Ломаченко сделал смелое заявление

"Самые большие деньги для этого боя в США, Я не верю, что бой Ломаченко – Кролла состоится в Британии. Но торги назначены на 4 февраля. Увидим... Знаю, они хотят сперва провести объединительный бой. Кролле бы пришлось ждать. Не думаю, что решение будет принято в пользу Ломаченко, ведь WBA санкционировала бой Кроллы раньше. Думаю, что если дело дойдет до торгов, то кое-кто будет очень счастлив", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Денис Беринчик не исключил проведения боя с Василием Ломаченко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони КроллаЭдди Хирн
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги

Загрузка...