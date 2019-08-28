"Не тот, кто убьет": легендарный Тайсон дал прогноз на бой Ломаченко

Легенда профессионального бокса, экс-абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон заявил, что с нетерпением ждет боя Ломаченко — Кэмпбелл, который пройдет 31 августа в Лондоне.

Стоит отметить, что Тайсон в своих интервью не раз отмечал Василия, как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Майк Тайсон CNN

"Я никогда не видел раньше, как дерется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге — как артист балета на сцене", — сказал Майк Тайсон в интервью для YouTube-канала Parimatch.

Он добавил, что, хочет увидеть поединок победителя схватки Ломаченко — Кэмпбелл с американским чемпионом мира по версии WBA в полулегком весе Джервонтой Дэвисом, который пока не проигрывал на профи-ринге.

"Кэмпбелл хорош. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за чемпионство. С нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец. Джервонта Дэвис идет без поражений. Было бы здорово увидеть победителя этой схватки в бою с ним", — сказал Тайсон.

Напомним, поединок Ломаченко — Кэмпбелл за титулы WBC, WBA и WBO состоится 31 августа в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец готовился к битве с украинским чемпионом в необычной манере.

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