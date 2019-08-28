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"Не тот, кто убьет": легендарный Тайсон дал прогноз на бой Ломаченко

1.8т Читать материал на украинском

Легенда профессионального бокса, экс-абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон заявил, что с нетерпением ждет боя Ломаченко — Кэмпбелл, который пройдет 31 августа в Лондоне.

Стоит отметить, что Тайсон в своих интервью не раз отмечал Василия, как лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

CNN

"Я никогда не видел раньше, как дерется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге — как артист балета на сцене", — сказал Майк Тайсон в интервью для YouTube-канала Parimatch.

Он добавил, что, хочет увидеть поединок победителя схватки Ломаченко — Кэмпбелл с американским чемпионом мира по версии WBA в полулегком весе Джервонтой Дэвисом, который пока не проигрывал на профи-ринге.

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"Кэмпбелл хорош. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за чемпионство. С нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец. Джервонта Дэвис идет без поражений. Было бы здорово увидеть победителя этой схватки в бою с ним", — сказал Тайсон.

Напомним, поединок Ломаченко — Кэмпбелл за титулы WBC, WBA и WBO состоится 31 августа в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец готовился к битве с украинским чемпионом в необычной манере.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Майк Тайсон Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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