"Не советская система": Ломаченко получил "втык" от промоутера

Украинский чемпион Василий Ломаченко способен в будущем получать многомиллионные гонорары за свои бои.

Для этого, по словам промоутера Боба Арума, нашему соотечественнику нужно работать над маркетинговой стороной карьеры.

"Бокс – это не старая советская система. Это капиталистический вид спорта. И боец получает большие гонорары, если он генерирует доходы. Это могут быть подписки на каналы, платные трансляции или продажа билетов. Поэтому если Ломаченко разовьет маркетинговую сторону, чем он и занимается, – и особенно по всему миру, потому что сейчас это глобальный бизнес, – он сможет получать высокие гонорары благодаря тем доходам, которые он гарантирует. Сейчас есть много стран, которые готовы платить большие деньги, чтобы принять бой Ломаченко", – сказал Арум в интервью официальному YouTube-каналу нашего боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла 31 августа.

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