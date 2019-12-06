"Не прикасался": Джошуа рассказал о главном совете Кличко перед боем с Руисом

Экс-чемпион мира по боксу, британец Энтони Джошуа рассказал о советах, которые получил от легендарного украинского боксера Владимира Кличко накануне своего боя с Энди Руисом.

По его словам, украинец рекомендовал ему за несколько дней до поединка полностью абстрагироваться от внешних воздействий.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко BoxingScene

"Кличко сказал мне, чтобы я на этой неделе не прикасался к телефону и отказался от соцсетей. Только собственные убеждения – вот что важно сейчас, а не то, что кто-то пытается сказать вам извне", – отметил Джошуа, чьи слова цитирует DAZN.

При этом Энтони добавил, за что больше всего благодарен Кличко.

"Больше всего мне в нем нравится то, что он не занимается пиаром. Он не бежит к СМИ рассказывать, где и что я сделал не так. Он звонит или пишет мне напрямую. Это уважение, понимаете? Он уважает меня и мою команду", – рассказал британский экс-чемпион.

Напомним, что бой-реванш Энтони Джошуа – Энди Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джошуа рассказал о жестком троллинге со стороны Владимира Кличко, которого он победил в 2017 году нокаутом.

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